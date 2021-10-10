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الأحد، 10-10-2021 03:24 م

رئيس مجلس الأعيان يلتقي عددا من سفراء دول لدى المملكة

فايز


الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الأحد، عددا من سفراء دول لدى المملكة كلا على حدة، وبحث معهم أوجه علاقات التعاون بين الأردن وبلدانهم في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها.

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وجاءت اللقاءات مع سفير الجمهورية التركية إسماعيل أراماز، وسفير مملكة النرويج ايسبن لينباك، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية سجاد علي خان.


وبحثت اللقاءات العديد من القضايا الراهنة في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالأزمة السورية والقضية الفلسطينية، حيثُ عرض الفايز مواقف الأردن الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة والجهود الكبيرة، التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لإنهاء الصراعات فيها، وتمكين شعوبها من العيش بأمن واستقرار.


وثمن الفايز المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية مع الدول، مؤكدًا أهمية البناء عليها وتعزيزها بمختلف المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية والاستثمارية.


من جانبهم، أثنى سفراء الدول على الدور الكبير، الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لجهة تحقيق السلام في المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار إليها.


وأكدوا اعتزاز بلادهم بعلاقاتها مع الأردن، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وضرورة زيادة التبادل التجاري، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة.


 




 

 


 

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