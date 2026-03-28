رئيس مجلس الأعيان يلتقي وزير خارجية المكسيك

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأردنية المكسيكية والنهوض بها بمختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وبحسب بيان لمجلس الأعيان اليوم السبت جاء اللقاء، الذي بحث أيضًا الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، على هامش مشاركة الفايز في أعمال المنتدى السنوي 46 لمنظمة برلمانيون من أجل التحرك العالمي، والاجتماع 4 للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحيطات، المنعقد في مجلس الشيوخ المكسيكي، بمدينة مكسيكو سيتي.