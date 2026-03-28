رئيس مجلس الأعيان يلتقي وزير خارجية المكسيك

السبت، 28-03-2026 07:34 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأردنية المكسيكية والنهوض بها بمختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

اضافة اعلان


وبحسب بيان لمجلس الأعيان اليوم السبت جاء اللقاء، الذي بحث أيضًا الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، على هامش مشاركة الفايز في أعمال المنتدى السنوي 46 لمنظمة برلمانيون من أجل التحرك العالمي، والاجتماع 4 للجمعية الاستشارية للبرلمانيين من أجل المحيطات، المنعقد في مجلس الشيوخ المكسيكي، بمدينة مكسيكو سيتي.


وأكد الفايز خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ومواصلة تعميقها في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تأسيس مجلس أعمال أردني مكسيكي لتسهيل التواصل المباشر بين قطاعات الأعمال الأردنية والمكسيكية في مختلف المجالات.

 
 


gnews

