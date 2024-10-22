رئيس مجلس الأعيان يلتقي وفداً برلمانياً عربيًا

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني للمرأة الأردنية للنهوض بدورها وتمكينها في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

اضافة اعلان



وبين الفايز أنه وترجمة لتوجيهات جلالة الملك للنهوض بدور المرأة الأردنية فقد أقرت التشريعات القانونية التي تعمل على تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والحزبية، كما خصصت التشريعات القانونية مقاعد لها في مجلس النواب ومجالس الحكم المحلي.