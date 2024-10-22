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رئيس مجلس الأعيان يلتقي وفداً برلمانياً عربيًا

فيصل الفايز قدم أحر التعازي
فيصل الفايز
الثلاثاء، 22-10-2024 08:17 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني للمرأة الأردنية للنهوض بدورها وتمكينها في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

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وبين الفايز أنه وترجمة لتوجيهات جلالة الملك للنهوض بدور المرأة الأردنية فقد أقرت التشريعات القانونية التي تعمل على تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والحزبية، كما خصصت التشريعات القانونية مقاعد لها في مجلس النواب ومجالس الحكم المحلي.


جاء ذلك خلال لقاء الفايز، اليوم في مكتبه بدار مجلس الأعيان، وفداً برلمانياً عربيا يتكون من رئيسة لجنة المرأة في البرلمان العربي، الدكتورة أحلام اللافي، وعضو مجلس النواب البحريني حنان فردان، وعضو مجلس الشورى القطري شيخة الجفيري، بحضور رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين خولة العرموطي، إضافة الى أعضاء اللجنة الأعيان آسيا ياغي وإحسان بركات.

 
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