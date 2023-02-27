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الإثنين، 27-02-2023 03:56 م

رئيس مجلس الأعيان يلتقي وفدا برلمانياً ليتوانياً

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار المجلس اليوم الاثنين، رئيس مجموعة التعاون البرلماني الليتواني الأردني، جيدروس سوربليس والوفد المرافق له، وبحث معه أوجه العلاقات الأردنية الليتوانية، وأهمية البناء عليها بمختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياسية والبرلمانية، وذلك بحضور العين عيسى مراد والسفير الليتواني غير المقيم لدى المملكة ارتوراس جايليوناس، والقنصل الفخري الليتواني لدى المملكة احمد عرموش.

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وثمن الفايز المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الليتوانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدا أهمية تعزيزها وتطويرها، وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات.


وأشار رئيس مجلس الأعيان إلى حرص الأردن الدائم، على تعزيز العلاقات مع ليتوانيا، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات.


وعرض الفايز، للأوضاع الراهنة في المنطقة ومواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حولها، والتي تقوم على ضرورة إحلال الأمن والاستقرار فيها، وتمكين شعوبها من العيش بحرية وأمان.


من جانبه أشاد رئيس مجموعة التعاون البرلماني الليتواني الأردني جيدروس سوربليس، بالدور الكبير والجهود المتواصلة، التي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل حل مختلف القضايا العالقة في المنطقة وإحلال السلام فيها.


وأكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الأردن في مختلف المجالات، خاصة تفعيل العلاقات البرلمانية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

 




 

 


 

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