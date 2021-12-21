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الثلاثاء، 21-12-2021 04:30 م

رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق أسمى خضر

أسمى-خضر


الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، العين الأسبق أسمى خضر، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الاثنين.اضافة اعلان


وقال الفايز إن المرحومة خضر تعد من أبرز نشطاء القضايا المتعلقة بشؤون المرأة، وقد تقلّدت العديد من المناصب الرفيعة في الأردن، في المجالات التعليمية والقانونية والإعلامية، مشيرا إلى أنها في كل موقع عملت به كانت مخلصة للوطن وقيادته الهاشمية.

وأشاد الفايز بمناقب الفقيدة ودورها خلال عضويتها في مجلس الأعيان، داعيا المولى عز وجل أن يرحمها ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

 




 

 


 

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