رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق صالح القلاب

الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق صالح القلاب، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء.

اضافة اعلان



وقال الفايز إنه بوفاة المرحوم يكون الأردن قد فقد قامة وطنية وسياسة و إعلامية كبيرة كرست حياتها من أجل خدمة قضايا الوطن وقيادته الهاشمية خلال مسيرتها المهنية والبرلمانية، فالمرحوم وفي مختلف مواقع العمل العام ومجلس الأعيان، قدم كل جهد ممكن لأجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره وعزته.



وأضاف أن المرحوم كان قريبا من قضايا أمتنا العربية العادلة ومدافعا عنها بقوة، عندما كان يعمل صحافياً وإعلامياً وكاتباً في العديد من الصحف المحلية والعربية ومحللاً سياسياً للقضايا العربية والدولية، وخلال توليه العديد من المناصب الوزارية.



وقدم الفايز تعازيه الحارة لذوي المرحوم وأسرته وعشيرته، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.