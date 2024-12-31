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رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق عبد الرحمن العدوان

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أرشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 12:35 م

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عضو مجلس الأعيان الأسبق عبدالرحمن العدوان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

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وقال الفايز انه بوفاة العدوان، يكون الوطن قد فقد قامة وطنية كبيرة، فالمرحوم كان على الدوام صادقا ومحبا ومخلصا لوطنه ومليكه، وحياته حافلة بالعطاء للوطن في مختلف المواقع التي عمل بها، المدنية والعسكرية وفي مجلس الأعيان، وهو من المشهود لهم بالانتماء الوطني الصادق.


وقال "إننا وإذ نتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي المرحوم وأسرته وعشيرته، فإننا ندعو المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

 
gnews

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