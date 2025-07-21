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رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق عبد الرزاق طبيشات

الدكتور عبد الرزاق طبيشات
عبدالرزاق طبيشات
 
الإثنين، 21-07-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري-   نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق عبدالرزاق طبيشات، الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية.

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وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين والمشهود لهم بالتميز، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع المسؤولية، ولا سيما في مجلس الأعيان في إطار العمل التشريعي والوطني.


وأضاف، "إننا وإذ نتقدم بصادق العزاء وأحر المواساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه".

 
 
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