رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق عبد الرزاق طبيشات

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق عبدالرزاق طبيشات، الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى اليوم الاثنين، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية.

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وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين والمشهود لهم بالتميز، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع المسؤولية، ولا سيما في مجلس الأعيان في إطار العمل التشريعي والوطني.