رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق عبد الرزاق طبيشات

وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين والمشهود لهم بالتميز، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع المسؤولية، ولا سيما في مجلس الأعيان في إطار العمل التشريعي والوطني.
وأضاف، "إننا وإذ نتقدم بصادق العزاء وأحر المواساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه".
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