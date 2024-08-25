رئيس مجلس الأعيان ينعى النائب زكية الشمايلة

واستذكر الفايز مسيرة ومناقب الفقيدة، خلال مشاركتها في مجلس النواب الرابع عشر، والتي كانت مخلصة ووفية لوطنها ومليكها وقدوة في العطاء في سبيل رفعة الوطن.
وعبر الفايز عن تعازيه لذوي الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
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