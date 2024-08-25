رئيس مجلس الأعيان ينعى النائب زكية الشمايلة

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، النائب الأسبق زكية محمد سليمان الشمايلة التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.

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واستذكر الفايز مسيرة ومناقب الفقيدة، خلال مشاركتها في مجلس النواب الرابع عشر، والتي كانت مخلصة ووفية لوطنها ومليكها وقدوة في العطاء في سبيل رفعة الوطن.