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رئيس مجلس الأعيان ينعى النائب زكية الشمايلة

فيصل الفايز قدم أحر التعازي
فيصل الفايز قدم أحر التعازي
الأحد، 25-08-2024 12:28 م

الوكيل الإخباري-   نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، النائب الأسبق زكية محمد سليمان الشمايلة التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.

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واستذكر الفايز مسيرة ومناقب الفقيدة، خلال مشاركتها في مجلس النواب الرابع عشر، والتي كانت مخلصة ووفية لوطنها ومليكها وقدوة في العطاء في سبيل رفعة الوطن.


وعبر الفايز عن تعازيه لذوي الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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