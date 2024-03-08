رئيس مجلس الأعيان يهنئ المرأة الأردنية في يوم المرأة العالمي

الوكيل الإخباري - عبر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عن اعتزازه بالدور الكبير والمميز الذي تقوم به المرأة الأردنية في سبيل خدمة وطنها وقيادته الهاشمية.

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وقال الفايز، في بيان صحفي، اليوم، إن المرأة الأردنية نصف المجتمع وشريك حقيقي للرجل، ودورها فاعل في المجتمع.



وأضاف الفايز الذي قدم التهنئة لكل امرأة وسيدة أردنية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن المرأة هي أم الشهيد وأخت الشهيد، وتستحق دائما التكريم والاحترام على دورها الريادي في جميع المجالات.



وبين الفايز بهذه المناسبة، أن المرأة الأردنية وبفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، أصبحت شريكا حقيقيا للرجل في مختلف المواقع المدنية والعسكرية وفي القطاع الخاص ولها حضور بارز في مختلف الأنشطة الاقتصادية والسياسية والحزبية والبرلمانية.



وحيا الفايز، المرأة الفلسطينية التي تناضل من أجل حرية وطنها وقدمت أولادها في سبيل حرية فلسطين وقضية فلسطين وهي يوميا تزف الشهيد تلو الشهيد.



وقال إن المرأة الفلسطينية، وبسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت هي الضحية الأكبر لهذا العدوان الغاشم. لكنها تواصل تقديم التضحيات لأجل فلسطين، فكل التحية والتقدير لكل امرأة فلسطينية مناضلة، لما تقدمه لوطنها.