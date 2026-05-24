رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الاستقلال

وجدد في بيان اليوم الأحد، قسم الانتماء للوطن، والولاء لجلالة الملك والعرش الهاشمي، داعين المولى عز وجل، أن يحفظ جلالته، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو ولي العهد، ويديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا.
وأشار الفايز إلى أن الأردنيين وهم يحتفلون بعيد الاستقلال الـ80، يشعرون بالفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية، التي يجدد فيها الأبناء مسيرة آبائهم وأجدادهم، الذين حققوا الاستقلال بتضحياتهم، وتضحيات قيادتهم الهاشمية، متحملين المسؤولية تجاه وطنهم، ومتطلعين بعزم وثقة إلى المستقبل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأكد أن الاستقلال الذي سطر بإرادة قيادتنا الهاشمية، ومن خلفها شعبنا الوفي وأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة هو عنوان حريتنا ومجدنا وهو ملمحا أصيلا من ملامح مسيرة بلدنا الخيرة.
وبين الفايز أن استقلالنا الوطني، الذي امتلكنا فيه قرارنا الوطني وإرادتنا الحرة، جاء بعد رحلة كفاح لشعب يعشق الحرية، وقيادة هاشمية مؤمنة بوطنها، وحق شعبها بالحياة الحرة الكريمة.
ولفت إلى أنه في ذكرى الاستقلال علينا أن نقف كالبنيان المرصوص، خلف جلالة الملك وهو يقود مسيرة الوطن الخيرة، ويحافظ على أمن الوطن واستقراره، ويدافع بعزم لا يلين عن ثوابتنا الوطنية، ويتصدى بقوة وحزم لجميع سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية والتوسعية وللمخططات المشبوهة التي تستهدف النيل من سيادة مملكتنا.
وقال الفايز إن "المطلوب أن نكون جميعا في خندق الوطن، نغلب مصالحنا الوطنية على أية مصالح أخرى، وأن نستلهم المعاني السامية للاستقلال، من خلال تعظيم الإيجابيات التي تحققت عبر مسيرة الوطن التي تجاوزت المئة عاما".
ودعا إلى "المشاركة الفاعلة في عملية الإصلاح الشاملة بأبعادها، السياسية والاقتصادية والإدارية والتعامل مع ما يجري في محيطنا والاقليم، بحس وطني مسؤول، ليبقى الاردن بعزم جلالة الملك، حرا عزيزا سيدا، وليبقى الأردن راسخا قويا عصيا على الانكسار وعصيا على قوى الشر والظلام".
