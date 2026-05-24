الأحد 2026-05-24 01:25 م

رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الاستقلال

ظ
أرشيفية
 
الأحد، 24-05-2026 12:12 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إنه وبمناسبة عيد الاستقلال، الذي يصادف يوم غد الاثنين، فأننا في مجلس الأعيان نرفع أسمى آيات التهاني والتبريك، إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني حامي الاستقلال وصاحب الشرعية الدينية والتاريخية وشرعية الإنجاز، وإلى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

اضافة اعلان


وجدد في بيان اليوم الأحد، قسم الانتماء للوطن، والولاء لجلالة الملك والعرش الهاشمي، داعين المولى عز وجل، أن يحفظ جلالته، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سمو ولي العهد، ويديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا.


وأشار الفايز إلى أن الأردنيين وهم يحتفلون بعيد الاستقلال الـ80، يشعرون بالفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية، التي يجدد فيها الأبناء مسيرة آبائهم وأجدادهم، الذين حققوا الاستقلال بتضحياتهم، وتضحيات قيادتهم الهاشمية، متحملين المسؤولية تجاه وطنهم، ومتطلعين بعزم وثقة إلى المستقبل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.


وأكد أن الاستقلال الذي سطر بإرادة قيادتنا الهاشمية، ومن خلفها شعبنا الوفي وأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة هو عنوان حريتنا ومجدنا وهو ملمحا أصيلا من ملامح مسيرة بلدنا الخيرة.


وبين الفايز أن استقلالنا الوطني، الذي امتلكنا فيه قرارنا الوطني وإرادتنا الحرة، جاء بعد رحلة كفاح لشعب يعشق الحرية، وقيادة هاشمية مؤمنة بوطنها، وحق شعبها بالحياة الحرة الكريمة.


ولفت إلى أنه في ذكرى الاستقلال علينا أن نقف كالبنيان المرصوص، خلف جلالة الملك وهو يقود مسيرة الوطن الخيرة، ويحافظ على أمن الوطن واستقراره، ويدافع بعزم لا يلين عن ثوابتنا الوطنية، ويتصدى بقوة وحزم لجميع سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية والتوسعية وللمخططات المشبوهة التي تستهدف النيل من سيادة مملكتنا.


وقال الفايز إن "المطلوب أن نكون جميعا في خندق الوطن، نغلب مصالحنا الوطنية على أية مصالح أخرى، وأن نستلهم المعاني السامية للاستقلال، من خلال تعظيم الإيجابيات التي تحققت عبر مسيرة الوطن التي تجاوزت المئة عاما".


ودعا إلى "المشاركة الفاعلة في عملية الإصلاح الشاملة بأبعادها، السياسية والاقتصادية والإدارية والتعامل مع ما يجري في محيطنا والاقليم، بحس وطني مسؤول، ليبقى الاردن بعزم جلالة الملك، حرا عزيزا سيدا، وليبقى الأردن راسخا قويا عصيا على الانكسار وعصيا على قوى الشر والظلام".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الخرطوم.. حملات أمنية مكثفة تُسفر عن ضبط أجانب ومركبات وإزالة عشوائيات

عربي ودولي الخرطوم.. حملات أمنية مكثفة تُسفر عن ضبط أجانب ومركبات وإزالة عشوائيات

ن

عربي ودولي هيئة البث: نتنياهو أكد لترمب أن لإسرائيل حرية الحركة بكل الجبهات

تعبيرية

المرأة والجمال فوائد الشاي للبشرة.. إشراقة ونقاء طبيعي

مدير إدارة البحث الجنائي يكرم مواطناً لأمانته بعد عثوره على حقيبة تحتوي على مصاغ ذهبي

أخبار محلية مدير إدارة البحث الجنائي يكرم مواطناً لأمانته بعد عثوره على حقيبة تحتوي على مصاغ ذهبي

ل

أخبار محلية رئيس البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة عيد الاستقلال

أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الاضحى المبارك

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الاضحى المبارك

و

أخبار محلية رئيس الوزراء ينعى وزير النقل الأسبق عيسى أيوب

اليابان تدعم خدمات استدامة المياه للاجئين السوريين بالزعتري بقيمة 250 ألف دولار

أخبار محلية اليابان تدعم خدمات استدامة المياه للاجئين السوريين بالزعتري بقيمة 250 ألف دولار



 
 






الأكثر مشاهدة

 