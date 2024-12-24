رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وجميع الأخوة المسيحيين في الأردن وفلسطين بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يصادف يوم غد الأربعاء وبقرب حلول رأس السنة الميلادية.

اضافة اعلان