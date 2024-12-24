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رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
فيصل الفايز
الثلاثاء، 24-12-2024 01:12 م

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وجميع الأخوة المسيحيين  في الأردن وفلسطين بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يصادف يوم غد الأربعاء وبقرب حلول رأس السنة الميلادية.

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وقال الفايز: "أدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه الأعياد على الجميع بالمحبة والسلام، وأن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الأردن وأهله وقيادته الهاشمية المظفرة وأن ينتهي العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تعود سوريا دولة آمنة مستقرة موحدة، وأن تتجاوز أمتنا العربية تحدياتها الأمنية والسياسية".

 
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