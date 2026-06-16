رئيس مجلس الأعيان يهنئ بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وحلول العام الهجري الجديد

وقال الفايز إن جلالة الملك عبدالله الثاني سبط رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصاحب الشرعية الدينية والسياسية والتاريخية، وشرعية الإنجاز، سعى منذ تسلم سلطاته الدستورية إلى تجسيد المعاني السامية لحادثة الهجرة النبوية الشريفة التي جاءت لتكريس قيم المحبة والأخوة، وقيم الحرية والعدالة، ونبذ التطرف والعنصرية وإقامة دولة الرحمة والعدل
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