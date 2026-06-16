رئيس مجلس الأعيان يهنئ بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وحلول العام الهجري الجديد

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والشعب الأردني، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وحلول العام الهجري الجديد.

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