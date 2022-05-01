رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم

الوكيل الإخباري

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- هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عمال الوطن بمناسبة عيد العمال، الذي يصادف في الأول من شهر أيار من كل عام.وقال الفايز إنه بهذه المناسبة التي تصادف اليوم الأحد، فإننا في مجلس الأعيان نرفع اسمى آيات التهاني والتبريك، لجميع عمال الوطن في مختلف مواقعهم، مؤكدين اعتزازنا وفخرنا واحترامنا لكل عاملة وعامل أردني.وبين الفايز في تصريحات صحفية بهذه المناسبة أن مجلس الأعيان، يثمن عاليا الجهود الكبيرة والمخلصة لعمال الوطن، في خدمة وطنهم ورفعته، ودورهم في التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة البناء الوطني إلى المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.وأكد أن المجلس لن يدخر جهدًا، من أجل تمكين عمال الوطن كافة من حقوقهم والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والوظيفي، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم عمال الوطن والنهوض بدورهم، وتقديرا لتضحياتهم وما يقدمونه لوطنهم، لافتا إلى أن المجلس سيعمل لأن تكون مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة بعمال الوطن ضامنة لحقوقهم وتحفظ كرامتهم.