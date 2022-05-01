الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

الأحد، 01-05-2022 03:00 م

رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم

70692c7e12b6ac18ed47d89a6c687e2f


الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عمال الوطن بمناسبة عيد العمال، الذي يصادف في الأول من شهر أيار من كل عام.اضافة اعلان


وقال الفايز إنه بهذه المناسبة التي تصادف اليوم الأحد، فإننا في مجلس الأعيان نرفع اسمى آيات التهاني والتبريك، لجميع عمال الوطن في مختلف مواقعهم، مؤكدين اعتزازنا وفخرنا واحترامنا لكل عاملة وعامل أردني.

وبين الفايز في تصريحات صحفية بهذه المناسبة أن مجلس الأعيان، يثمن عاليا الجهود الكبيرة والمخلصة لعمال الوطن، في خدمة وطنهم ورفعته، ودورهم في التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة البناء الوطني إلى المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.

وأكد أن المجلس لن يدخر جهدًا، من أجل تمكين عمال الوطن كافة من حقوقهم والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والوظيفي، انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم عمال الوطن والنهوض بدورهم، وتقديرا لتضحياتهم وما يقدمونه لوطنهم، لافتا إلى أن المجلس سيعمل لأن تكون مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة بعمال الوطن ضامنة لحقوقهم وتحفظ كرامتهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

رئيس مجلس النواب يهنىء بعيد الفطر المبارك

4202221233652995262219

رئيس مجلس النواب يهنئ عمال الوطن بعيدهم

420222513546760901097

النواب يوافق على معدل قانون التنفيذ

4202227175621792035401

قانونية الأعيان تصر على قرار مجلسها من اسم مستقلة الانتخاب

420221115221954358762

"الحريات النيابية" تثمن قرار الإفراج عن موقوفين إداريين

سجن

120 يوما في السنة الحد الأعلى لحبس المدين إذا تعددت ديونه

أخبار متعلقة
1649595882519

عمل الأعيان تطلع على واقع العمل الخيري في المملكة

100614

الفايز ينعى العين الأسبق الدكتور حازم نسيبة

WhatsApp Image 2022-04-06 at 3.05.46 PM

المشتركة النيابية تقر رخص المهن داخل أمانة عمّان

5ef9f36fe5d1d

الفايز: الأردن سيبقى الأقرب لفلسطين وشعبها

5ef9f36fe5d1d

الفايز يدعو لتعزيز الاستثمارات الهنغارية في الأردن

0L5A6224

بعد إقراره من مجلس الأمة.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الانتخاب