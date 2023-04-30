رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عمال الوطن بمناسبة عيد العمال الذي يصادف غداً الاثنين.

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وأكد الفايز في بيان اصدره اليوم الأحد، اعتزاز مجلس الأعيان وفخره بكل عاملة وعامل بالمملكة في مختلف مواقع العمل العام والخاص، مثمناً الجهود الكبيرة والمخلصة لعمال الوطن ودورهم في التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة البناء الوطني نحو المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.



وقال الفايز، إن مجلس الأعيان سيبذل كل جهد ممكن، من أجل النهوض بدور عمال الوطن وتعزيز مكتسباتهم والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والوظيفي، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم عمال الوطن والنهوض بدورهم.



وأشار إلى أن المجلس سيحرص أيضاً، بان تكون مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة بعمال الوطن حامية لحقوقهم وتعمل على توفير الحياة الكريمة لهم.