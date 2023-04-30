الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

لماذا أسعار تذاكر الطيران مرتفعة ولماذا ستظل كذلك؟

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر

تثبيت سعر الكاز وتخفيض السولار ورفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95)

الرئاسة الفلسطينية: الوصاية الهاشمية حماية دينية وقانونية للمسجد الأقصى

الرئيس الليتواني: كييف لا يمكنها الانضمام إلى الناتو قبل نهاية الصراع

هيئة الاتصالات تحذر من عمليات احتيال جراء المكالمات الدولية مجهولة المصدر

هام من وزارة العمل بشأن إجازة الأمومة

دهس عامل وطن على دوار الواحة

وزير العمل يوجه رسالة تهنئة إلى عمال الأردن

السودان.. احتدام الخلاف بين الجيش والدعم السريع حول خرق الهدنة الإنسانية

الأحد، 30-04-2023 02:22 م

رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم

0b87acbf-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز


الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عمال الوطن بمناسبة عيد العمال الذي يصادف غداً الاثنين.

اضافة اعلان


وأكد الفايز في بيان اصدره اليوم الأحد، اعتزاز مجلس الأعيان وفخره بكل عاملة وعامل بالمملكة في مختلف مواقع العمل العام والخاص، مثمناً الجهود الكبيرة والمخلصة لعمال الوطن ودورهم في التنمية الاقتصادية ودفع مسيرة البناء الوطني نحو المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.


وقال الفايز، إن مجلس الأعيان سيبذل كل جهد ممكن، من أجل النهوض بدور عمال الوطن وتعزيز مكتسباتهم والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والوظيفي، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم عمال الوطن والنهوض بدورهم.


وأشار إلى أن المجلس سيحرص أيضاً، بان تكون مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة بعمال الوطن حامية لحقوقهم وتعمل على توفير الحياة الكريمة لهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
341837729_257198463357715_8867707865866462322_n

حزب الاتحاد الوطني الاردني يتبنى توجيهات سمو ولي العهد التى طرحت في منتدى "تواصل"

4202326204046444618010

الذنيبات: عدم صدور قرار حول امر الدفاع 28 بحد ذاته قرار بعدم التمديد

w

وفد نيابي يعقد لقاءات مع مسؤولين في البرلمان الأوروبي

1682595882915 (1)

وفد من مؤسسة "كونراد اديناور" يزور مجلس النواب

WhatsApp Image 2023-04-27 at 1.58.30 PM

حزب الاتحاد يقر استراتيجيته ومبادراته الحزبية للمرحلة القادمة

WhatsApp Image 2023-04-26 at 4.30.15 PM

قانونية النواب تُناقش البلاغات المُتعلقة بحبس المدين

أخبار متعلقة
1681814898630

رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفير الروماني العلاقات الثنائية

middV2L4V7wwPUPqGaeZBDEHfzZZM7h18IvsRcDR

لجنة فلسطين في الأعيان: استمرار نهج الاحتلال العدواني يعرض المنطقة للخطر

1680695462588

الخلايلة: مشروع الإصلاح السياسي جاء منسجما مع توجيهات الملك وملبياً لطموح الأردنيين

1680607056512

مالية الأعيان تواصل مناقشة مُعدل الشركات

42023212393842211893

مالية الأعيان تشرع بمناقشة مُعدّل الشركات

0L5A0436

الأعيان يقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض كندي