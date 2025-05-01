رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم

وقال: إننا في مجلس الأعيان وبمناسبة عيد العمال الذي يصادف اليوم الخميس، نرفع أصدق التهاني والتبريكات لعمال الوطن الذين كانوا على الدوام محل ثقة جلالة الملك عبد الله الثاني في انتمائهم الوطني وحرصهم على مواصلة مسيرة الوطن الخيرة وعزته ورفعته.
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