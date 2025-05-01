رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الخميس،اعتزازه بالدور الكبير الذي يقوم به عمال الوطن من أجل نهضة الوطن وازدهاره وتعظيم منجزاته في مختلف القطاعات والمجالات.

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