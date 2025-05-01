الخميس 2025-05-01 02:46 م
 

رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
فيصل الفايز
 
الخميس، 01-05-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الخميس،اعتزازه بالدور الكبير الذي يقوم به عمال الوطن من أجل نهضة الوطن وازدهاره وتعظيم منجزاته في مختلف القطاعات والمجالات.

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وقال: إننا في مجلس الأعيان وبمناسبة عيد العمال الذي يصادف اليوم الخميس، نرفع أصدق التهاني والتبريكات لعمال الوطن الذين كانوا على الدوام محل ثقة جلالة الملك عبد الله الثاني في انتمائهم الوطني وحرصهم على مواصلة مسيرة الوطن الخيرة وعزته ورفعته.

 
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