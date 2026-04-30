الخميس 2026-04-30 03:18 م

رئيس مجلس الأعيان يُهنئ عمال الوطن بعيدهم

الخميس، 30-04-2026 02:44 م

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عمال الوطن، بمناسبة عيد العمال، الذي يصادف يوم غد الجمعة.

ورفع الفايز، في بيان الخميس، أسمى آيات التهاني والتبريك، لكافة العمال بمختلف مواقعهم، مؤكدا اعتزاز مجلس الأعيان واحترامه وفخره، بكل عاملة وعامل في مختلف مواقع العمل العام والخاص.


وقال إن مجلس الأعيان، يثمن عاليا الجهود الكبيرة والمخلصة لعمال الوطن أصحاب السواعد البناءة في خدمة وطنهم ورفعته، ودورهم في التنمية الاقتصادية، ودفع مسيرة البناء الوطني نحو المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات والقطاعات.


وأكد أن المجلس لن يدخر جهدا، من أجل النهوض بدور كافة عمال الوطن وتمكينهم من حقوقهم، والحفاظ على أمنهم الاجتماعي والوظيفي، ترجمة لتطلعات وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني نحو المزيد من التقدم والازدهار وتوفير سبل العيش الكريم لهم.


وأضاف الفايز أن المجلس سيكون سندا لعمال الوطن، بحيث تكون مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة بهم، حامية لكرامتهم وحقوقهم القانونية والمعيشية.

 
 


