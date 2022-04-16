رئيس مجلس الاعيان يدين الاعتداءات على المسجد الاقصى والمصلين فيه

الوكيل الاخباري - عبر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عن ادانته الشديدة للممارسات الوحشية والاجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية والتي كان آخرها الاعتداءات التي وقعت على المسجد الاقصى والمصلين فيه فجر يوم امس الجمعة.

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وفي تصريحات صحفيه قال الفايز، إننا في مجلس الأعيان، نؤكد بأن استمرار هذه الممارسات الاجرامية والاستفزازية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس، ستكون له تبعات كبيرة تعمل على زيادة التصعيد والتوتر والعنف، وعلى السلطات الإسرائيلية وقف الاعتداءات والخطوات الاستفزازية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.