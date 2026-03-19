رئيس مجلس الاعيان يهنئ الملك والشعب الاردني بحلول عيد الفطر

الخميس، 19-03-2026 08:55 م

الوكيل الإخباري-  قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إنه يسرنا في المجلس أن نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأسرة الهاشمية الكريمة، وأسرتنا الأردنية الكبيرة، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، الذي يصادف يوم غد الجمعة.

وفي بيان أصدره مساء اليوم السبت، قال الفايز "إننا ندعو الله سبحانه وتعالى، أن يعيده وجلالة مليكنا المفدى يرفل بثوب الصحة والعافية ويحفظه سندًا للوطن ولأمتنا، وأن يحفظ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وقرة عين جلالة الملك، وأن يعيده على الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات".


كما دعا الفايز، أن تعود أعيادنا الدينية والوطنية على الوطن، وهو ينعم بالأمن والاستقرار وبمزيد من النماء والازدهار والتقدم، وأن تتحرر فلسطين من نير الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وينتهي عدوانها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وتعود فلسطين حرة عربية، متمنيًا بذات الوقت أن تتجاوز أمتنا العربية تحدياتها الأمنية والسياسية.

 
 


