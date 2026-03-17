رئيس مجلس النواب: إصلاح الضمان ضرورة لحماية الأجيال المقبلة

وقال القاضي خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب يعمل حاليا على مناقشة مشروع القانون للوصول إلى إصلاحات متدرجة لمعالجة الخلل البنيوي في نظام مؤسسة الضمان.
وأضاف أن مجلس النواب يسعى لمناقشة مشروع قانون الضمان مع كافة القطاعات العمالية والنقابات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة للوصول إلى أفضل صيغة تشريعية تضمن حقوق جميع المشتركين وديمومة مؤسسة الضمان.
وأشار القاضي إلى أن تعديلات الضمان تراعي حقوق المتقاعدين وذوي الدخل المحدود والمشتركين وتحميهم من أي آثار اجتماعية أو اقتصادية قد تلحق بهم مستقبلا.
