الثلاثاء 2026-03-17 06:58 م

رئيس مجلس النواب: إصلاح الضمان ضرورة لحماية الأجيال المقبلة

جانب من الاجتماع
 
الثلاثاء، 17-03-2026 11:44 ص
الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن إصلاح قانون الضمان الاجتماعي بات ضرورة لاستدامة المؤسسة وحماية حقوق الأجيال المقبلة.اضافة اعلان


وقال القاضي خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب يعمل حاليا على مناقشة مشروع القانون للوصول إلى إصلاحات متدرجة لمعالجة الخلل البنيوي في نظام مؤسسة الضمان.

وأضاف أن مجلس النواب يسعى لمناقشة مشروع قانون الضمان مع كافة القطاعات العمالية والنقابات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة للوصول إلى أفضل صيغة تشريعية تضمن حقوق جميع المشتركين وديمومة مؤسسة الضمان.

وأشار القاضي إلى أن تعديلات الضمان تراعي حقوق المتقاعدين وذوي الدخل المحدود والمشتركين وتحميهم من أي آثار اجتماعية أو اقتصادية قد تلحق بهم مستقبلا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






الأكثر مشاهدة