رئيس مجلس النواب: ارحمونا

وقال القاضي خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين: "سعادة النائب الدكتور محمد الرعود.. رجاءً ارحمونا واختصروا خلينا نصوّت".
وأضاف في مداخلة لاحقة له: "باختصار بدنا نصوّت.. الرجاء عدم المغادرة".
يشار إلى أن هذه الجلسة الرابعة لمناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2026.
