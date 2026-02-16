رئيس مجلس النواب: ارحمونا

02:00 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764502 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عبّر رئيس مجلس النواب مازن القاضي عن استيائه من طول مدة جلسات مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2026. اضافة اعلان





وقال القاضي خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين: "سعادة النائب الدكتور محمد الرعود.. رجاءً ارحمونا واختصروا خلينا نصوّت".



وأضاف في مداخلة لاحقة له: "باختصار بدنا نصوّت.. الرجاء عدم المغادرة".



يشار إلى أن هذه الجلسة الرابعة لمناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2026.

تم نسخ الرابط





