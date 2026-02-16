الإثنين 2026-02-16 03:31 م

رئيس مجلس النواب: ارحمونا

الإثنين، 16-02-2026 02:00 م
الوكيل الإخباري-   عبّر رئيس مجلس النواب مازن القاضي عن استيائه من طول مدة جلسات مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2026.اضافة اعلان


وقال القاضي خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين: "سعادة النائب الدكتور محمد الرعود.. رجاءً ارحمونا واختصروا خلينا نصوّت".

وأضاف في مداخلة لاحقة له: "باختصار بدنا نصوّت.. الرجاء عدم المغادرة".

يشار إلى أن هذه الجلسة الرابعة لمناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2026.
 
 


