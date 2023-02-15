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الأربعاء، 15-02-2023 10:17 م

رئيس مجلس النواب: الأردن كان سباقا في تقديم يد العون لمتضرري الزلازل في تركيا وسوريا

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، بادر بالتواصل مع الأهل والأشقاء في تركيا للاطمئنان على كل المصابين بعد حادث الزلزال الأليم.

واكد الصفدي في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية اليوم الاربعاء، أن كل ما يقدمه الأردن من عون واغاثة لمتضرري الزلازل في تركيا وسوريا، واجب وطني وديني وإسلامي، ويعكس مسيرة الاردن المتجذرة في الوقوف الى جانب الاشقاء في كل الظروف والازمات، معتبرا ذلك ليس بالأمر الغريب على الأردن والهاشميين رسل السلم والسلام.

وبين الصفدي أن أول طائرة مساعدات تحط في سوريا اثر الزلزال المدمر كانت أردنية، مشيرا الى مشاركة رجال الدفاع المدني الأردنيين في عمليات البحث والإنقاذ للمصابين في تركيا وسوريا.

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ودعا إلى موقف دولي جامع لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، التي ضربها الزلزال في كل من تركيا وسوريا، مبينا أن الكارثة أكبر بكثير من إمكانيات الدول.

 

 


 




 

 


 

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