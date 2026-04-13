رئيس مجلس النواب: الحكومة لم تسحب قانون الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن الحكومة لم تسحب قانون الضمان الاجتماعي.





وقال القاضي خلال اجتماع نيابي، اليوم الاثنين، إن القانون ما زال بحوزة لجنة العمل النيابية ولم تقم الحكومة بسحبه.



وجاء رد رئيس المجلس على مداخلات نيابية تحدثت عن تأجيل القانون تمهيدا لسحبه من مجلس النواب





