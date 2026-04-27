رئيس مجلس النواب: السردية الأردنية مشروع يعزز الوعي ويصون الذاكرة الوطنية

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الاثنين، إن السردية الأردنية تمثل مشروعا وطنيا متكاملا لبناء وتعزيز الوعي الوطني المتماسك، عبر توثيق إسهامات الأردنيين في بناء دولتهم عبر محطات مفصلية تستند لقيم الوفاء والبناء والإنجاز والعطاء.

حديث القاضي جاء لدى لقائه برئيس وأعضاء لجنة "السردية الأردنية منذ الثورة العربية الكبرى حتى وقتنا الحاضر".



وأشار القاضي إلى أن مشروع السردية الأردنية الذي يحظى بإسناد جلالة الملك عبد الله الثاني، ومتابعة حثيثة من سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، يدلل على الحرص الملكي بأهمية ترسيخ الهوية الوطنية وصون الذاكرة التاريخية للدولة.



وقال القاضي إن توجيهات جلالته وسمو ولي العهد تشكّل دافعا أساسيا للمضي قدما في هذا المشروع، بما يعزز ثقة الأردنيين بوطنهم وقيادتهم.



وأكد أن السردية الأردنية جاءت كصوت صادق يعكس هوية الأردن العميقة، الممتدة بين التاريخ والحاضر، ويعيد صياغة الحكاية الوطنية، وهي تمثل منصة أمل، ملهمة للأجيال في كتابة وتدوين تاريخ الوطن.



من جهته، قال رئيس اللجنة بسام البطوش إن مشروع السردية الأردنية يمثل جهدا علميا وتوثيقيا غير مسبوق، يهدف إلى جمع الروايات الوطنية ضمن إطار منهجي يراعي الدقة والموضوعية، ويستند إلى مصادر موثوقة تعكس مختلف مراحل تطور الدولة الأردنية.



وأضاف أن اللجنة تعمل على تقديم محتوى يعبر عن التنوع الاجتماعي والثقافي في الأردن، ويبرز إسهامات الأردنيين في بناء دولتهم، مشيرا إلى أن السردية تشمل مختلف فئات المجتمع، بما يعزز الشعور بالمشاركة والانتماء لكل فئات المجتمع.



وبيّن أن المشروع يسعى إلى توظيف أدوات حديثة في التوثيق والعرض، بما يواكب تطورات العصر الرقمي، ويجعل السردية قادرة على الوصول إلى الأجيال الشابة بلغة قريبة منهم، دون الإخلال بعمقها التاريخي والمعرفي.