رئيس مجلس النواب: العلم الأردني عنوان المجد ورمز وحدة الأردنيين وثباتهم

الأربعاء، 15-04-2026 11:25 ص

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن العلم الأردني سيبقى رمزًا خالدًا لوحدة الأردنيين وعنوانًا لمسيرتهم الوطنية المضيئة، التي سطّرها الآباء والأجداد بالتضحيات، وحفظتها الأجيال المتعاقبة بالإيمان الراسخ بالوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

حديث القاضي جاء في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم العلم، مؤكدا أن هذه المناسبة الوطنية تجسد في وجدان الأردنيين حكاية وطن وسيرة شعب، تمتد من تعب الآباء وصبر الأمهات إلى تضحيات الجنود، مشددًا على أن العلم سيبقى خفاقًا في سماء المجد، نصونه بالوحدة والتماسك، ونحمله في ضمائرنا قبل أيدينا، وفاءً لدماء الشهداء، وترسيخًا لقيم الانتماء والولاء.

وتالياً نص الكلمة:

اضافة اعلان


بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين،
وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين.
الزميلات والزملاء الكرام،
نحتفل غدًا مع أبناء الأسرة الأردنية بيوم العلم، وهي مناسبة تشكل في الوجدان حكاية وطن وسيرة شعب، تمتد من تعب الآباء إلى صبر الأمهات، إلى خطى الجنود، متوجة بحكمة القائد، جلالة الملك عبد الله الثاني، صوت الحق، ورمز الحكمة، ودلالة الصبر والتمسك بالثوابت في زمن الصعاب ومنطقة التحديات.
علم الوطن، راية عز نقرأ فيها تاريخًا من العطاء، ونستشرف منها مستقبلًا لأرض تُبنى بسواعد أبنائها وإيمانهم بوطنهم.
هذا العلم يبقى خفاقًا في العُلا، نحميه ونصونه بالثبات، وبوحدة الصف والتماسك خلف جلالة الملك، والجيش والأجهزة الأمنية، حماة الحمى، رمز البطولة والفداء، الساهرين على أمن البلاد.
وهذا العلم، نروي بفخر كيف اعتلى ميادين الوغى فوق أكتاف الرجال، وكيف حاكته الأمهات على صدور الأبناء، وكيف ظل عزيزًا زاهيًا مهيبًا في كل المحافل.
إنه خلاصة تضحيات، ونتيجة إيمان عميق بأن الأردن قادر على الوقوف بوجه التحديات، ليبقى الأردن وطن المجد، ونكون على الدوام أهل همة لا تلين، نحمل الراية في ضمائرنا قبل أيدينا، ونصونها في مواقفنا قبل شعاراتنا، ونورثها للأجيال القادمة كما استلمناها عزيزة مرفوعة لا تعرف الانكسار.
الزميلات والزملاء الكرام،
هذا العلم يستحق دومًا أن نرفعه في المواقف، في الإخلاص لتراب هذا البلد الطاهر، وفاءً لدماء الشهداء، ووفاءً لكل من أعطى وبذل.
حفظ الله الأردن عزيزًا منيعًا،
وحفظ رايته خفّاقةً في أعالي المجد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 
 


