رئيس مجلس النواب: القدس لم تغب يوما عن خطابات الملك بجميع المحافل

الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، أن القدس بالنسبة للهاشميين والأردنيين جميعاً ليست قضية سياسية بل قضية وجود، والشعب الأردني بأجمعه يلتف خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، و أن القدس ما غابت يوما عن خطابات جلالته ولم يستكن لكل الضغوطات وما زال باقيا على جبهة الحق ثابت الإرادة قوي العزيمة حر الضمير.



وأضاف الصفدي خلال ندوة حوارية نظمها مركز راسل للدراسات والمشاريع والأبحاث تحت عنوان "القدس والهاشميون والوصايا " بالتعاون مع غرفة تجارة السلط أن هذه العلاقة نقرأها من دم أول شهيد أردني على ثرى فلسطين ومن نضالات الأردنيين بدعم الحركة الوطنية الفلسطينية بالمال والسلاح وبالدم الزكي لشهداء جيشنا العربي على أسوار القدس.



وقال: إننا نلتقي اليوم في مدينة السلط وشرفات القلب تطل على نابلس فكانت وستبقى قصة ترابط الشعبين الأردني والفلسطيني أعظم العبر في التاريخ متوحدين بالدم والمصير والقضية وهذا امتداد علاقة الهاشميين بالقدس برسالة الثورة العربية الكبرى ومبادئ الشريف الحسين بن علي بثباته في الدفاع عن القدس متمسك بهويتها إلى أن دفن بثراها كما أننا نقرأ هذه العلاقة من دم الشهيد الملك عبدالله الأول المؤسس حين استشهد على أسوار القدس ومن الإعمار الهاشمي للمقدسات ألإسلامية والمسيحية في القدس حيث كان الراحل الملك الحسين بن طلال والبدء بأوسع عملية إعمار لقبة الصخرة المشرفة إلى ان حمل الإرث وراية المجد جلالة الملك عبدالله الثاني.

اضافة اعلان