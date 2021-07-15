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الخميس، 15-07-2021 11:44 ص

رئيس مجلس النواب: القدس والقضية الفلسطينية مكون ثابت في الدولة الأردنية

عودات


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب، عبدالمنعم العودات، الخميس، إن "القدس والقضية الفلسطينية مكون ثابت من مكونات الدولة الأردنية".

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وأضاف، خلال مؤتمر بعنوان "الهاشميون والقدس تاريخ من الرعاية والحماية"، لتسليط الضوء على الوصاية الهاشمية: نتحرك بشراكة دائمة مع الأشقاء الفلسطينيين على مختلف المحافل البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية".


وقال نائب مدير عام أوقاف القدس ناجح بكيرات، إن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول التخلص من المكون البشري الفلسطيني في القدس المحتلة للتخلص من أبرز مشكلة يواجهها في تهويد القدس".


وأضاف أن "إسرائيل تمارس سياسة الانتهاك للمكون المحلي والدول المجاورة للوصول إلى أهدافها التهويدية"، مؤكدا على أن "الجهد الأعلى الأردن بقيادته وحكومته وبرلمانه وهم الذين رفعوا الصوت حين سكت الجميع".


وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي: "سيبقى الأردن الرئة التي تتنفس منها فلسطين والقدس المحتلة، والملك عبدالله الثاني يحمل قضيتها في كل العالم".


 




 

 


 

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