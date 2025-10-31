رئيس مجلس النواب: الوحدة الوطنية وقدرة القوات المسلحة أسقطت محاولات استهداف الوطن

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن مضامين خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة حملت رسائل واضحة في جميع القضايا المحلية والإقليمية.

وقال القاضي اليوم الجمعة، خلال استضافته عبر برنامج "ستون دقيقة"، على شاشة التلفزيون الأردني، إن جلالة الملك أشار للدور الذي قام به الأردن إزاء القضايا العربية وخاصة الأوضاع في قطاع غزة، فيما أكد جلالته على دور الأردنيين في استقرار وطنهم وتطلعهم للمستقبل في ظل محيط يعج بالأزمات.

وأوضح أن الوحدة الوطنية والتكاتف الشعبي وقدرة القوات المسلحة أسقطت جميع محاولات استهداف الوطن.

وأضاف أن مجلس النواب سيعطي أولوية للتشريع بالإضافة لدوره الرقابي في محاولة للمواءمة بين الدورين المنوطين بالمجلس خلال الدورة المقبلة، معتبرا أن الرقابة تعكس قوة البرلمان.

وأشار القاضي إلى أن جميع الأحزاب ليس لديها أي أجندة خارجية وتعمل من أجل الوطن، لافتا إلى أن هناك مساءلة قانونية بحق أي أحزاب لديها أجندات خارجية وعملها لا يصب في العليا للدولة الأردنية.