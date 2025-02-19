رئيس مجلس النواب: جلالة الملك غالي على كل الأردنيين

وقال الصفدي في افتتاح جلسة النواب، اليوم الأربعاء، "الحمد لله رب العالمين على شفاء سيدنا. الله يطول بعمره ويخليه فوق راسنا دائما ويحمي سيدي ولي العهد".
وأضاف: "جلالة الملك غالي على كل الأردنيين.. ربنا يطول بعمره".
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