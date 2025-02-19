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رئيس مجلس النواب: جلالة الملك غالي على كل الأردنيين

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أحمد الصفدي
الأربعاء، 19-02-2025 11:26 ص

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جلالة الملك عبدالله الثاني بالسلامة بعد إجراء جلالته أمس الثلاثاء، عملية جراحية بسيطة في مدينة الحسين الطبية.

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وقال الصفدي في افتتاح جلسة النواب، اليوم الأربعاء، "الحمد لله رب العالمين على شفاء سيدنا. الله يطول بعمره ويخليه فوق راسنا دائما ويحمي سيدي ولي العهد".

 

وأضاف: "جلالة الملك غالي على كل الأردنيين.. ربنا يطول بعمره".

 

 

 
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