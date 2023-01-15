رئيس مجلس النواب: حريصون على تسهيل عمل وسائل الإعلام

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المجلس سيبقى منفتحاً على الجميع، وأبوابه مشرعة أمام مختلف وسائل الإعلام، باعتبارها الرقيب الشريك على مختلف أوجه الشأن العام.

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والتقى الصفدي بدار المجلس، اليوم الأحد، عددا من مندوبي وسائل الإعلام المعتمدين من مؤسساتهم لتغطية نشاطات وأعمال المجلس بحضور النائب الأول الدكتور أحمد الخلايلة والنائب الثاني الدكتور نصار الحيصة ومساعد الرئيس ذياب المساعيد ونقيب الصحفيين راكان السعايدة وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري.



وشدد الصفدي على أن مجلس النواب حريص على تذليل العقبات التي تواجه الإعلام وتقديم مختلف أوجه الدعم والإسناد والتسهيلات اللازمة لتيسير مهمة عمل الصحفيين، ويتطلع من مختلف وسائل الإعلام إلى نقل الحقيقة والمعلومة الدقيقة للرأي العام.



ووجه الصفدي الأمانة العامة في المجلس إلى متابعة شؤون الصحفيين والإعلاميين وتسهيل مهامهم وتقديم جميع أشكال الدعم اللوجستي اللازم ليتسنى لهم القيام بواجباتهم في تغطية أعمال المجلس المتعددة على أكمل وجه.



وأشار الصفدي إلى أهمية الملاحظات والاقتراحات التي قدمها مندوبو وسائل الإعلام لتنظيم مهمتهم داخل المجلس، وخلال حضور الاجتماعات والجلسات واللقاءات وإجراء المقابلات الصحفية، مؤكداً ضرورة أخذها بعين الاعتبار.



من جهته، ثمن نقيب الصحفيين خطوة مجلس النواب بالتشاور المستمر مع النقابة من أجل تذليل أي عقبات تواجه عمل الصحفيين في تغطيتهم لأنشطة المجلس، مؤكدا أن وسائل الإعلام تشكل وسيلة رقابة ضاغطة وفاعلة ومؤثرة.



فيما أعرب مندوبو وسائل الإعلام عن تقديرهم للدعم الذي يقدمه المجلس لهم أثناء تغطيتهم الصحفية لنشاطات المجلس، مؤكدين أن هذا اللقاء يعكس مدى حرص رئاسة المجلس والمكتب الدائم واحترامهم للدور المهم الذي تضطلع به وسائل الإعلام بنقل مجمل أعمال مجلس النواب والأحداث التي تدور في أروقته.