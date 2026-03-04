الأربعاء 2026-03-04 03:03 م

رئيس مجلس النواب: سنشرع بحوار وطني مع جميع الجهات حول مشروع قانون الضمان

الأربعاء، 04-03-2026 01:05 م

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب ملزن القاضي أن المجلس سيتعامل مع مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيدا عن أي استعجال أو انفعال.

وقال القاضي خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إن المجلس سيدرس مشروع القانون بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأضاف أن المجلس سيشرع بحوار وطني موسع بالاستماع إلى جميع وجهات النظر دون استثناء، من النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وغرف التجارة والصناعة، وممثلي أصحاب العمل.

وأشار القاضي إلى أن مجلس النواب يعي الأهمية البالغة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية، لكنه لا يغفل في الوقت ذاته صون حقوق المنتفعين والمتقاعدين والمشتركين.

 
 


