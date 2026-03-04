رئيس مجلس النواب: سنشرع بحوار وطني مع جميع الجهات حول مشروع قانون الضمان

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب ملزن القاضي أن المجلس سيتعامل مع مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيدا عن أي استعجال أو انفعال.

