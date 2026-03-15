رئيس مجلس النواب: قانون الضمان يمس عصب المواطن الأردني

الأحد، 15-03-2026 11:24 ص
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يلامس ويمس عصب المواطن الأردني وبالذات المشتركين بالضمان.اضافة اعلان


وقال القاضي خلال اجتماع نيابي، اليوم الأحد، إن مجلس النواب ارتأى الانفتاح على كافة الأطراف ذات العلاقة للتشاور حول مشروع القانون من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون قبل إقراره.

وأضاف أن مجلس النواب حريص بالتوازي على حقوق المشتركين بالضمان واستمرارية مؤسسة الضمان وتقديم خدماته تجاه المؤمن عليهم.

وأشار القاضي إلى أن لجنة العمل النيابية تعمل على مدار الأسبوع على الالتقاء بالأطراف ذات العلاقة للاستماع إلى الآراء حول مشروع القانون.
 
 


أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






