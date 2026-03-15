رئيس مجلس النواب: قانون الضمان يمس عصب المواطن الأردني

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يلامس ويمس عصب المواطن الأردني وبالذات المشتركين بالضمان.





وقال القاضي خلال اجتماع نيابي، اليوم الأحد، إن مجلس النواب ارتأى الانفتاح على كافة الأطراف ذات العلاقة للتشاور حول مشروع القانون من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون قبل إقراره.



وأضاف أن مجلس النواب حريص بالتوازي على حقوق المشتركين بالضمان واستمرارية مؤسسة الضمان وتقديم خدماته تجاه المؤمن عليهم.



وأشار القاضي إلى أن لجنة العمل النيابية تعمل على مدار الأسبوع على الالتقاء بالأطراف ذات العلاقة للاستماع إلى الآراء حول مشروع القانون.





