رئيس مجلس النواب: كلنا فخر بعظيم منجزات عمال الوطن

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الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، عمال الوطن بمناسبة عيد العمال. اضافة اعلان





وأكد أن هذه الذكرى تحمل في مضامينها أسمى المعاني، وتدفعنا نحو مواصلة الإنجاز والعطاء وبذل الطاقات ومواصلة مسيرة البناء الوطني.



وأضاف الصفدي: نتقدم من كل أخ وأخت في وطننا الغالي بشتى مواقع عملهم بأطيب التهاني والتبريكات، وكلنا فخر بعظيم منجزاتهم التي تحققت عبر سواعد بناء مخلصة بقيت مصدر فخر واعتزاز كل الأردنيين.