رئيس مجلس النواب: كلنا فخر بعظيم منجزات عمال الوطن

وأكد أن هذه الذكرى تحمل في مضامينها أسمى المعاني، وتدفعنا نحو مواصلة الإنجاز والعطاء وبذل الطاقات ومواصلة مسيرة البناء الوطني.
وأضاف الصفدي: نتقدم من كل أخ وأخت في وطننا الغالي بشتى مواقع عملهم بأطيب التهاني والتبريكات، وكلنا فخر بعظيم منجزاتهم التي تحققت عبر سواعد بناء مخلصة بقيت مصدر فخر واعتزاز كل الأردنيين.
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