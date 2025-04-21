رئيس مجلس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أنه لا توجد أي أصوات معارضة للدولة تحت قبة البرلمان، بل توجد أصوات لأحزاب تعارض سياسة الحكومات ولا أجندة تحت القبة وخارجها سوى الأردن.

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وقال الصفدي، في افتتاح جلسة النواب، اليوم الاثنين، إنه يجب بعد ضبط الخلية الإرهابية وكشف مخططها من نشامى المخابرات العامة، وضع كل شيء عند نصابه وفق أحكام الدستور والقانون والقضاء العادل من أجل حماية الأردن وتنظيف المسار الوطني من كل الشوائب التي مارست التشكيك في مواقف الأردن.

وأضاف أن فلسطين يجب أن تكون منزهة عن التكسب والمتاجرة.

وأشار الصفدي إلى أن المجلس سيحاسب بسلطة الدستور والقانون والنظام الداخلي كل من يحاول المزاودة على موقف جلالة الملك والجيش والمخابرات والأمن والنواب والأعيان والحكومة والشعب الأردني الغيور.

وتالياً نص كلمة الصفدي: