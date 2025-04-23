الأربعاء 2025-04-23 05:21 م
 

رئيس مجلس النواب: لن نقبل المساس بأمننا الوطني

ل
أحمد الصفدي
 
الأربعاء، 23-04-2025 03:34 م
الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعاً في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني.اضافة اعلان


وأضاف الصفدي أن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى لتقويض أمن المملكة خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.

وقال رئيس مجلس النواب إن الأردن سيبقى قوياً وراسخاً رغم التحديات والتي لن تزيده إلا عزماً وإصراراً على استكمال مسيرة البناء الوطني، بسواعد الأردنيين وخيارهم الوطني النابع من الحرص على بقاء جبهتنا الداخلية موحدة على الدوام، وعصية على كل محاولات العبث الخبيثة.
 
gnews

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