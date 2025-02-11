رئيس مجلس النواب: لن نقبل بحلول على حساب الأردن

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إنّ الشعب الأردني، يقف موقف الثبات والصمود خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في رفض تهجير الفلسطينيين، ودعم صمودهم على أرضهم لنيل حقوقهم المشروعة كاملة وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة.

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حديث الصفدي جاء لدى استقباله وعددا كبيرا من النواب، الثلاثاء لمسيرة نقابة المحامين الداعمة لجلالة الملك عبدالله الثاني وموقفه الصلب في رفض أي حلول على حساب الأردن.



وقال الصفدي: موقف الأردنيين ثابت وواضح، خلف جلالة الملك، وفي جبهة واحدة متماسكة خلف القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ولن نقبل بحلول على حساب الأردن.



وأضاف الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك بقي ثابت الموقف تجاه قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فحمل بقوة وثبات أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وبذل كل الجهود لإسناد أهلنا في قطاع غزة في وجه العدوان الغاشم، واليوم يقف ثابتا ومن خلفه كل أبناء شعبه في رفض مخططات التهجير.



نقيب المحامين يحيى أبو عبود، قال إنّ النقابة تعبر بوضوح عن موقف راسخ بدعم مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الرافضة لمخططات تهجير سكان غزة.



وأضاف أبو عبود: نثمن مواقف جلالة الملك وخلفه في الصمود على جبهة الحق برفض طروحات التهجير الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، ولن نقبل مع أبناء شعبنا بأي حلول على حساب الأردن.



وأكد نواب في كلماتهم، وقوفهم خلف مواقف جلالة الملك عبد الله، وعدم الارتهان لأي ضغوطات على حساب الهوية الأردنية والفلسطينية، ورفض أي حلول على حساب أمن المملكة واستقرارها.