 
الثلاثاء 2025-02-11 02:28 م
 

رئيس مجلس النواب: لن نقبل بحلول على حساب الأردن

جانب من مسيرة نقابة المحامين
جانب من مسيرة نقابة المحامين
الثلاثاء، 11-02-2025 01:57 م

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إنّ الشعب الأردني، يقف موقف الثبات والصمود خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في رفض تهجير الفلسطينيين، ودعم صمودهم على أرضهم لنيل حقوقهم المشروعة كاملة وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة.

اضافة اعلان


حديث الصفدي جاء لدى استقباله وعددا كبيرا من النواب، الثلاثاء لمسيرة نقابة المحامين الداعمة لجلالة الملك عبدالله الثاني وموقفه الصلب في رفض أي حلول على حساب الأردن.


وقال الصفدي: موقف الأردنيين ثابت وواضح، خلف جلالة الملك، وفي جبهة واحدة متماسكة خلف القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ولن نقبل بحلول على حساب الأردن.


وأضاف الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك بقي ثابت الموقف تجاه قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فحمل بقوة وثبات أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وبذل كل الجهود لإسناد أهلنا في قطاع غزة في وجه العدوان الغاشم، واليوم يقف ثابتا ومن خلفه كل أبناء شعبه في رفض مخططات التهجير.


نقيب المحامين يحيى أبو عبود، قال إنّ النقابة تعبر بوضوح عن موقف راسخ بدعم مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الرافضة لمخططات تهجير سكان غزة.


وأضاف أبو عبود: نثمن مواقف جلالة الملك وخلفه في الصمود على جبهة الحق برفض طروحات التهجير الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، ولن نقبل مع أبناء شعبنا بأي حلول على حساب الأردن.


وأكد نواب في كلماتهم، وقوفهم خلف مواقف جلالة الملك عبد الله، وعدم الارتهان لأي ضغوطات على حساب الهوية الأردنية والفلسطينية، ورفض أي حلول على حساب أمن المملكة واستقرارها.


وهتف المحامون أمام المجلس بعبارات تؤكد صلابة الموقف الأردني والوقوف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني برفض مخططات التهجير، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية "فلسطين النيابية" تؤكد وقوفها خلف الملك

جانب من مسيرة نقابة المحامين

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: لن نقبل بحلول على حساب الأردن

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية "قانونية النواب" تناقش عددا من القوانين التي تخص شركات التأجير والوساطة لتسوية النزاعات

ى

أخبار الشركات بنك الاتحاد يسلط الضوء على إنجازاته في تعزيز الثقافة المالية لعام 2024

الملك يؤكد على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

أخبار محلية الملك يؤكد على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

محمد المومني

أخبار محلية الحكومة تكشف عن جملة من القرارات الجديدة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تقرر إحالة الزيناتي إلى التقاعد

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية الرقاد مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين



 




الأكثر مشاهدة