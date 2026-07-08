رئيس مجلس النواب: نتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية

03:57 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الأربعاء، أن المجلس يتعامل مع جميع مشاريع القوانين بروح المسؤولية الوطنية، وبما يحقق المصالح العليا للدولة ويحافظ على حقوق المواطنين. اضافة اعلان





وبحسب بيان للمجلس، قال القاضي، خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إن المجلس يستمع عند مناقشة القوانين إلى مختلف الآراء والملاحظات، وصولا إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المصلحة العامة.



وأضاف إن الغاية من مناقشة أي مشروع قانون تحت القبة ليست مجرد إقراره، وإنما تجويده وتطويره وتحسين نصوصه، بما يعزز كفاءته التشريعية ويضمن تحقيق الأهداف التي شرع من أجلها، مؤكدا أن المجلس يمارس دوره الدستوري بكل مسؤولية وشفافية، بما يخدم الدولة الأردنية ومؤسساتها.



بدوره، قال رئيس اللجنة عارف السعايدة، إن أهمية مشروع القانون تكمن في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، بما يعزز كفاءة إجراءات التسجيل والملكية، ويواكب التحديثات المطلوبة في القطاع العقاري، مشددا على ضرورة تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الملكية، والحد من النزاعات العقارية، بما ينعكس إيجابا على بيئة الاستثمار.



وأضاف أن التعديلات المقترحة من شأنها تحسين عمل لجان إزالة الشيوع، وتسريع البت في القضايا، بما يحقق العدالة بين الشركاء ويحد من التعقيدات الإدارية.



من جانبهم، أكد النواب الحضور، ضرورة أن يراعي مشروع القانون جميع الحقوق لجميع الأطراف، مؤكدين خلال مداخلاتهم حول مشروع القانون أهمية التعديلات في تبسيط الإجراءات، وتعزيز حماية الملكيات، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية، بما يحقق العدالة ويخدم المصلحة العامة.



وحضر اللقاء وزراء: الإدارة المحلية وليد المصري، والعدل بسام التلهوني، والشؤون البرلمانية والسياسية عبد المنعم العودات، ودولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والمالية عبد الحكيم الشبلي.





