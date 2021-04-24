رئيس مجلس النواب : نوجه تحية إجلال لمرابطي القدس

الوكيل الإخباري - أدان رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، الجمعة، بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال في القدس وفي الأراضي الفلسطينية.

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وكتب العودات في تغريدة له عبر تويتر: ندين اعتداءات الاحتلال في القدس والأراضي الفلسطينية، ونحيي صمود الشعب الفلسطيني الشقيق في وجه الاحتلال الصهيوني البغيض، ونوجه تحية إجلال وإكبار للمرابطين والمدافعين عن القدس ومقدساتها، مؤكدين لهم أن الأردنيين بقيادة جلالة الملك يقفون إلى جانبهم في سبيل حريتهم واستقلالهم الوطني.



ووصف مجلس النواب الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون اليهود بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين بأنها عمليات إرهابية منظمة، تهدف إلى الاستيلاء الكامل على مدينة القدس، وبين أن التزامن بين تلك الاعتداءات وشهر رمضان، حيث يعمر المقدسيون المسجد الأقصى، وقبة الصخرة المشرفة، هو في حد ذاته مساس صارخ بالمعتقدات الدينية، وبالحقوق المشروعة والطبيعية للمسلمين في ممارسة شعائرهم بيسر وسهولة وسلام.



وأوضح بيان صادر عن المجلس الجمعة أن الأردنيين جميعا يشعرون بالسخط والغضب من موقف الحكومة الإسرائيلية بصفتها الجهة القائمة بالاحتلال، وهي تمارس بشكل مستمر انتهاك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مؤكدا على أن من واجب المجتمع الدولي، ومنظماته المختلفة التحرك الفوري لإجبارها على وضع حد لتلك الانتهاكات العنصرية المقيتة والمدانة بكل الشرائع والقوانين التي ما تزال تحكم النظام العالمي الراهن.



وأضاف البيان أن مجلس النواب سيتوجه برسائل عاجلة إلى الاتحاد البرلماني العربي، وبقية الاتحادات والشعب البرلمانية العالمية، لحثها على اتخاذ موقف واضح من تلك الانتهاكات التي يتعرض لها المقدسيون على أرض وطنهم المحتل، وعلى مقدساتهم التي تتعلق بها قلوب المسلمين في أرجاء العالم كله، وأنه سيعمل على تنسيق المواقف مع دولة فلسطين الشقيقة، بهذا الشأن، وفيما يخص حق المقدسيين في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة.



وأكد المجلس أن المبادئ والمواقف التي يعبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الوصي على المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وبقية المقدسات في القدس تمثل اليوم الحد الفاصل بين التمادي في إنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وبين العمل الجد من القوى الدولية الفاعلة لمنح هذا الشعب المكافح حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس الشريف.



ووجه البيان التحية العميقة والصادقة للمقدسيين، وللشعب الفلسطيني على صموده العظيم في وجه الاحتلال القبيح والبغيض، والممارسات الإسرائيلية المجردة من أي شعور إنساني أو أخلاقي، أو التزام قانوني، معربا عن فخره واعتزازه وتقديره لهذا الصمود المشرف، والتضحيات التي يقدمها المقدسيون دفاعا عن شرف أمتهم العربية والإسلامية.