رئيس مجلس النواب والسفير العُماني يبحثان التعاون المشترك

الوكيل الإخباري - التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عُمان الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، وبحثا سبل تعزيز العلاقات المشتركة خاصة البرلمانية منها.

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وأكد الصفدي والعجيلي على متانة العلاقة الأردنية العُمانية التي أرساها جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراهما، والتي تستمر اليوم في تعاون وثيق بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.



وشدد الصفدي والعجيلي على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، ورفع مستوى التبادل التجاري بما يعود بالنفع لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.