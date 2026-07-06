رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تفعيل التعاون البرلماني بين الأردن وإسبانيا

وأكد القاضي خلال اللقاء عمق العلاقات التي تجمع الأردن وإسبانيا، والتي تستند إلى الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تفعيل التعاون البرلماني، بما يواكب مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، ويسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
واستعرض القاضي الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، على المستويين الإقليمي والدولي، لوقف التصعيد في المنطقة، والسعي لإيجاد أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جهته، أكد السفير الإسباني حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقاتها مع الأردن في مختلف القطاعات، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وتنسيق مستمر.
وأعرب عن تطلع إسبانيا إلى توسيع التعاون البرلماني والاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وثمن السفير الإسباني الدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم جهود السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة وعلى رأسها حق إقامة الدولة الفلسطينية.
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