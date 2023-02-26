رئيس مجلس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية السعودية

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن والسعودية تربطهما علاقات تاريخية ومتجذرة، بحكمة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خدمة لصالح الشعبين الشقيقين ومصالح أمتينا العربية والإسلامية".

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وقال الصفدي في تصريحات لوسائل إعلامية اليوم الأحد إن "التنسيق البرلماني المشترك مع الأشقاء في السعودية متواصل وفي أعلى مستوياته، وأن مجلسي النواب الأردني والشورى السعودي كانا حريصين على المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في العراق من أجل دعم جهود الأشقاء في مساعيهم لتحقيق مصالحهم الوطنية".



وتابع الصفدي تصريحاته "التنسيق والتعاون مع أخي رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ يصب دوماً في دعم قضايا أمتنا المركزية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتعزيز التضامن العربي، وقد كان لنا لقاءات في مختلف المحافل البرلمانية كان آخرها في الجزائر ومصر، وأمس في العراق حيث اجتمع البرلمانيون العرب ليؤكدوا وقوفهم إلى جانب الأشقاء العراقيين".



وختم رئيس مجلس النواب تصريحاته بالقول، إن"العراق العظيم قدم لأمته الكثير وهو اليوم بجهود أبنائه أكثر قوة، ويسير نحو تحقيق مصالحه الوطنية وفق برامج متعددة الأهداف تستوجب الدعم العربي لحكومته التي يترأسها محمد شياع السوداني"، مؤكدا أن"العراق القوي الآمن المستقر يشكل قوة لأمته، وعلينا جميعا العمل من أجل تهيئة البيئة التشريعية التي تسهم في تحقيق مستويات متقدمة من التعاون العربي في المجالات كافة خدمة لشعوب أمتنا".



يُشار إلى أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ترأس وفدا برلمانيا أردنيا للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته 34 التي عُقدت في العاصمة بغداد بمشاركة وفود مثلت البرلمانات العربية.