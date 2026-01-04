رئيس مجلس النواب يبحث تعزيز التعاون مع السفير السعودي

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء الحرص على تعزيز علاقات التعاون البرلماني مع المملكة العربية السعودية، مشيداً بمستوى التنسيق المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم القضايا العربية والإسلامية.
