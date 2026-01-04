رئيس مجلس النواب يبحث تعزيز التعاون مع السفير السعودي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه الأحد، السفير السعودي لدى المملكة الأمير منصور بن خالد آل سعود، حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادة البلدين الحكيمة.

اضافة اعلان