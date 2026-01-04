الأحد 2026-01-04 06:36 م

رئيس مجلس النواب يبحث تعزيز التعاون مع السفير السعودي

الأحد، 04-01-2026 04:33 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه الأحد، السفير السعودي لدى المملكة الأمير منصور بن خالد آل سعود، حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادة البلدين الحكيمة.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء الحرص على تعزيز علاقات التعاون البرلماني مع المملكة العربية السعودية، مشيداً بمستوى التنسيق المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم القضايا العربية والإسلامية.

 
 


