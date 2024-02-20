رئيس مجلس النواب يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر

الوكيل الاخباري - يجري رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مباحثات رسمية الثلاثاء، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي رئيس برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

اضافة اعلان



وتتناول المباحثات، التي ستجرى في مجلس النواب بحضور الوفد المرافق من أعضاء المجلس الوطني الشعبي الجزائري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بخاصة البرلمانية منها، وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.



وقال الصفدي إن الأردن والجزائر تربطهما علاقات وطيدة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد المجيد تبون.



وأضاف الصفدي "نرحب بزيارة الأخ إبراهيم بوغالي والوفد المرافق ونتطلع إلى تنسيق المواقف المشتركة خدمة لصالح البلدين والشعبين".



ويضم الوفد الجزائري كلا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني: مولود حبناسي نائب رئيس المجلس، والنائب عبد المجيد مشري، والنائب عبدالقادر عزيز، والنائب الطاهر بن علي، والنائب ساسي حريزي، والنائب عائشة بن تركي، والنائب الوردي براجي، ومستشار رئيس البرلمان عبدالمالك قرين، ومحفوظي شاكر عبد الرزاق مدير العلاقات الدولية والتعاون البرلماني.