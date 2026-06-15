رئيس مجلس النواب يبحث والسفير الكندي تعزيز العلاقات البرلمانية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي لدى استقباله في مكتبه بالمجلس اليوم الاثنين السفير الكندي لوي- ماتن أوميه، تعزيز العلاقات المشتركة خاصة البرلمانية منها بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور خميس عطية.

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وأكد القاضي خلال اللقاء عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، لافتا إلى أن البلدين يشتركان في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، وتشجيع المبادرات التي تعزز الحوار.



واستعرض القاضي مسيرة التحديث الشامل في المملكة والتي وجه إليها جلالة الملك عبدالله الثاني، مقدما الشكر لكندا على دعمها المتواصل للأردن.



وأكد القاضي أهمية حل الدولتين بوصفه الضامن للحق الفلسطيني، مثمنا مواقف كندا في هذا الإطار وموقفها الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



من جهته، قال السفير الكندي إن بلاده تقدر عاليا المواقف الحكيمة لجلالة الملك عبّدالله الثاني الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد دعم بلاده لحل الدولتين، مشيداً بالوصاية الهاشمية على المقدسات والدور الكبير الذي يقدمه جلالة الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وسعيه لتحقيق السلام.