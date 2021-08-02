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الإثنين، 02-08-2021 08:46 ص

رئيس مجلس النواب يجري اليوم محادثات مع نظيره العراقي

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الوكيل الإخباري - يعقد رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات الاثنين، محادثات رسمية مع نظيره العراقي محمد الحلبوسي، لتعزيز سبل العلاقات البرلمانية.

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واستقبل العودات، مساء الأحد في مطار الملكة علياء الدولي، نظيره العراقي الحلبوسي.


وقال السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، إن "زيارة الحلبوسي تستمر ليومين يلتقي خلالها مسؤولين أردنيين، بينهم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.

 

 

 


 




 

 


 

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