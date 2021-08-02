رئيس مجلس النواب يجري اليوم محادثات مع نظيره العراقي

الوكيل الإخباري - يعقد رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات الاثنين، محادثات رسمية مع نظيره العراقي محمد الحلبوسي، لتعزيز سبل العلاقات البرلمانية.
واستقبل العودات، مساء الأحد في مطار الملكة علياء الدولي، نظيره العراقي الحلبوسي.
وقال السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، إن "زيارة الحلبوسي تستمر ليومين يلتقي خلالها مسؤولين أردنيين، بينهم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.
رئيس #مجلس_النواب المحامي عبد المنعم العودات في استقبال رئيس #مجلس_النواب_العراقي محمد الحلبوسي، قبيل محادثات رسمية يعقدانها غداً الاثنين في مبنى البرلمان وتتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية.@abdelmonemodat @AlHaLboosii @Parliament_iq pic.twitter.com/yV03cvpR05— مجلس النواب الأردني (@Parliament_Jo) August 1, 2021