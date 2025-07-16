رئيس مجلس النواب يُحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، الدور الحيوي للمجلس في منظومة الأداء الوطني الشامل، باعتباره ممثلا للشعب وشريكا رئيسيا في صناعة القرار ضمن مؤسسات الدولة كافة.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الصفدي في أكاديمية الشرطة الملكية، أمام المشاركين في برنامج الماجستير، تحت عنوان: "دور البرلمان الأردني في تعزيز الأمن الوطني"، حيث استعرض خلالها أبرز المرتكزات التي يقوم عليها النظام السياسي الأردني، كما نص عليها الدستور، مبينا مهام السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، التي تقوم على مبدأ التشاركية والتكامل في إطار دولة القانون والمؤسسات.



وسلط الصفدي الضوء على تطور الحياة السياسية في الأردن، التي تماهت مع مسيرة بناء الدولة، وتفاعلت مع الواقع المجتمعي والتحولات الإقليمية والدولية، وصولا إلى ما شهدته المملكة من تحديث سياسي يهدف إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية.



كما تطرق إلى الدور التشريعي والرقابي المحوري الذي يضطلع به مجلس النواب، عبر لجانه المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة أداء السلطة التنفيذية، ومساءلتها، وبحث مشروعات القوانين، واقتراح التشريعات، وإقرارها، في إطار من الحوار الوطني والمسؤولية الدستورية.