رئيس مجلس النواب يحاضر في كلية الدفاع الوطني

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، "إن الإنجازات التي حققها الأردن بقيادة جلالة الملك جاءت نتيجة رؤية واضحة وإرادة صلبة، جعلت من المملكة مثالاً للأمن والاستقرار في المنطقة، فعزز جلالته من مكانة الأردن دولياً،" مضيفاً أن جلالته كرس حياته لحماية مصالح شعبه، وصون حقوق المواطنين وحرياتهم عبر دستور يحمي التوازن بين السلطات ويضمن مشاركة الشعب في صناعة المستقبل.

جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم الثلاثاء بعنوان "النظام النيابي وتصميم السياسات الوطنية" للدارسين في دورة الدفاع الوطني23 بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.



وبين القاضي أن الأردن دولة راسخة قوية، بفضل منعة ووعي أبنائها وبسالة جيشها وأجهزتها الأمنية، مستندة إلى دستور يضمن التوازن بين السلطات، ويكفل مشاركة الشعب عبر النظام النيابي في صنع السياسات الوطنية، بما يعزز التنمية والاستقرار ويحفظ مصالح الوطن والمواطنين على الدوام.



وأشار القاضي إلى دور الأردن في الوقوف دوما إلى جانب القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية والإسلامية .



وأوضح القاضي أن "النظام النيابي وتصميم السياسات الوطنية هو عنوان دستوري أصيل، نعرفُ أهميته من المكانة التي منحه إياها الدستور فطالما شكل هذا العنوان ثابتاً من ثوابت نظامنا السياسي الذي نعتبره جميعاً الركن الأصيل في حمايتنا ومستقبل أبنائنا"، مؤكداً ان البرلمان يقدم دوراً محورياً في صياغة السياسات الوطنية وضمان مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، فقد كفل الدستور الأردني للبرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية، مما يسمح له بمراقبة أداء الحكومة والمساهمة في تطوير القوانين بما يخدم مصلحة الشعب والوطن.