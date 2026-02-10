رئيس مجلس النواب يحاضر في كلية الدفاع الوطني

جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم الثلاثاء بعنوان "النظام النيابي وتصميم السياسات الوطنية" للدارسين في دورة الدفاع الوطني23 بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.
وبين القاضي أن الأردن دولة راسخة قوية، بفضل منعة ووعي أبنائها وبسالة جيشها وأجهزتها الأمنية، مستندة إلى دستور يضمن التوازن بين السلطات، ويكفل مشاركة الشعب عبر النظام النيابي في صنع السياسات الوطنية، بما يعزز التنمية والاستقرار ويحفظ مصالح الوطن والمواطنين على الدوام.
وأشار القاضي إلى دور الأردن في الوقوف دوما إلى جانب القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية والإسلامية .
وأوضح القاضي أن "النظام النيابي وتصميم السياسات الوطنية هو عنوان دستوري أصيل، نعرفُ أهميته من المكانة التي منحه إياها الدستور فطالما شكل هذا العنوان ثابتاً من ثوابت نظامنا السياسي الذي نعتبره جميعاً الركن الأصيل في حمايتنا ومستقبل أبنائنا"، مؤكداً ان البرلمان يقدم دوراً محورياً في صياغة السياسات الوطنية وضمان مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، فقد كفل الدستور الأردني للبرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية، مما يسمح له بمراقبة أداء الحكومة والمساهمة في تطوير القوانين بما يخدم مصلحة الشعب والوطن.
وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله رئيس مجلس النواب على أسئلة واستفسارات الدارسين.
