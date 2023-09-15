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الجمعة، 15-09-2023 05:08 م

رئيس مجلس النواب يختتم زيارة لندن بلقاء الجالية الأردنية

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الوكيل الاخباري - اختتم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، زيارته والوفد البرلماني إلى لندن، بلقاء الجالية الأردنية بحضور السفير الأردني منار الدباس.

وأكد الصفدي، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب، أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، تذهب دوماً نحو تحقيق رغبات وتطلعات أبناء شعبنا العزيز أينما حلوا وارتحلوا ومتابعة شؤونهم، مشيداً بعطاء أبناء الجالية الأردنية في بريطانيا؛ فهم خير سفراء لوطنهم.

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