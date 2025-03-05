 
الأربعاء 2025-03-05 01:08 م
 

رئيس مجلس النواب يدعو الحكومة للرد على مطالب النواب بشأن المنح والقروض الجامعية

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أحمد الصفدي
 
الأربعاء، 05-03-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الحكومة للرد على مطالبات النواب بشمول الطلبة بالمنح والقروض الجامعية.

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وقال الصفدي خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إن غدا الخميس آخر موعد وعلى الحكومة الرد على مطالب النواب.

 

وكان طالب عدد من النواب بشمول الطلبة الذين لم يحصلوا على أي من المنح والقروض الجامعية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وأوضاع الأسر.

 
 
gnews

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