رئيس مجلس النواب يدعو الحكومة للرد على مطالب النواب بشأن المنح والقروض الجامعية

الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الحكومة للرد على مطالبات النواب بشمول الطلبة بالمنح والقروض الجامعية.

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وقال الصفدي خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إن غدا الخميس آخر موعد وعلى الحكومة الرد على مطالب النواب.