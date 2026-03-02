رئيس مجلس النواب يدين الهجمات الإيرانية على الأردن

الوكيل الإخباري- أدان رئيس مجلس النواب مازن القاضي الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة ودول الخليج العربي.

اضافة اعلان

واعتبر القاضي خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، أن تلك الهجمات تشكل اعتداءً خطيرا على سيادة الدول وخرقا صريحا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع في الإقليم.



وأضاف أن المجلس يقف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في كل ما يتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الوطن وصون استقراره.

وتاليا نص كلمة القاضي: