رئيس مجلس النواب يدين الهجمات الإيرانية على الأردن

الوكيل الإخباري- أدان رئيس مجلس النواب مازن القاضي الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة  ودول الخليج العربي.

واعتبر القاضي خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، أن تلك الهجمات تشكل اعتداءً خطيرا على سيادة الدول وخرقا صريحا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع في الإقليم.

وأضاف أن المجلس يقف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في كل ما يتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الوطن وصون استقراره.

 

وتاليا نص كلمة القاضي:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين

وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين

الزميلات والزملاء الكرام،

ندين ونرفض الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة وأشقائنا في دول الخليج العربي، بوصفها تشكل اعتداءً خطيرًا على سيادة الدول وخرقًا صريحًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع في الإقليم.

 لقد اختار الأردن في ظل المواجهات العسكرية القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، موقفاَ واضحاً برفض التعدي على سيادته وعدم السماح بأن يكون ساحة حرب لأي صراع، وقبل اندلاع الهجمات العسكرية لم يدخر الأردن جهداً في سبيل الوصول لحلول سلمية للملف الإيراني، داعماً كل مسارات الحوار والتسوية، ورغم ذلك تعدى الجانب الإيراني على أراضينا، في سلوك مرفوض تصدى له نشامى الجيش وصقور سلاح الجو الملكي ببطولة وبسالة.

ونقف في مجلس النواب خلف جلالة الملك عبد الله الثاني حيث أعلن بوضوح أن الأردن لن يكون طرفًا في أي تصعيد إقليمي، وأن سيادتنا خط أحمر، ونؤكد وقوفنا الكامل خلف جلالته في كل ما يتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الوطن وصون استقراره.


كما ندين الاعتداءات التي طالت دول الخليج العربي الشقيقة، مؤكدين أن أمن الخليج من أمن الأردن، وندعم الأشقاء فيما يتخذونه من خطوات لحماية أوطانهم.

الزميلات والزملاء الكرام

وإذ نحيي قواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي حمت سماء الوطن وأرضه من الأخطار، فإننا نوجه لقائدها الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى، أسمى التهاني والتبريكات بحلول مناسبة عزيزة على القلوب، حيث ذكرى تعريب قيادة الجيش، ذلك القرار التاريخي الشجاع الذي اتخذه المغفور له بإن الله الملك الحسين ابن طلال، مكرساً به معنى السيادة، مرسخاً استقلال القرار، ليبقى الجيش على الدوام عنوان وفاء وانضباط وتضحية.

واليوم، تتواصل المسيرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يمضي بالمؤسسة العسكرية نحو مزيد من التحديث والاحتراف، متوجهاً باسمكم جميعاً الزميلات والزميلات الكرام، بتحية الفخر والإجلال لسيد البلاد وولي عهده الأمين، ونشامى الجيش العربي، وجميع منتسبي أجهزتنا الأمنية، عاملين ومتقاعدين، الذين يشكلون درع الوطن الحصين وسياجه المنيع.

حفظ الله الأردن عزيزًا آمنًا، وحفظ قيادته وجيشه وشعبه، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 
 


